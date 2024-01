Várias caravanas já confirmaram e a animação ficará por conta da Banda Aquárius - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/01/2024 18:39

Italva - A Banda Aquárius vai animar o Carnaval da Terceira Idade, dia oito de fevereiro, a partir das 20h, em Italva (RJ); será no Recanto das Águas em Cachoeiro do Caboclo. A secretária de Assistência Social, Ângela Souza, afirma que “apesar do nome, a festa será aberta para todos os públicos de diferentes idades, assim como acontece com os bailes da terceira idade no município”.

A programação já está definida, com participação confirmada de diversas caravanas e concurso com troféus para as cinco melhores fantasias. A entrada é franca. "A estrutura será de ponta com sonorização de grande porte, fantasias, adereços e sem falar no local que é um dos mais belos da cidade, tudo para agradar o público que se fizer presente, tudo determinado pelo prefeito Léo Pelanca", adianta Ângela Souza.