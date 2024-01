Conselho é formado por representantes do governo municipal e da sociedade civil - Foto Assessoria/Divulgação

Conselho é formado por representantes do governo municipal e da sociedade civil Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 15/01/2024 13:07

Italva – Formado por representantes do governo municipal e da sociedade civil, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) de Italva (RJ), é apontado como referência na Região Noroeste Fluminense. A implantação aconteceu dia nove último, na Câmara Municipal.

Garantida através da Lei Municipal nº 3.365/23, a iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (por meio do Departamento de Igualdade Racial) é considerada, pelo governo, um importante passo para a efetivação da política pública voltada para o tema.

A diretoria para o triênio 2024/2026 está formada com: presidente, Eva Silva de Souza (representante da sociedade civil); vice, Raphael Ribeirão Gomes (Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer); primeira secretária, Elma Justino Inácio Freitas (Secretaria de Saúde); segunda secretária, Octávia Augusta de Assis Moreira (Educação). Também já foi aprovado o Regimento Interno do Conselho.

A publicação define que os membros “contribuirão e configurarão o controle social das políticas públicas, para a definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões plenárias periódicas e discussões extraordinárias quando necessário”.

A Secretária de Assistência Social, Ângela Souza, e o Coordenador de Igualdade Racial, Sávio de Souza, realçaram a importância do Conselho: “É importante para trabalhar a intersetorialidade entre as políticas públicas para, de fato, conseguirmos avançar na pauta da Promoção da igualdade racial no município”, resumiu Ângela Souza. Várias personalidades participaram do evento.