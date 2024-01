Leo Pelanca assinou os convênios nessa quarta-feira, à tarde, na sede da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Leo Pelanca assinou os convênios nessa quarta-feira, à tarde, na sede da prefeitura Foto Ascom/Divulgação

Publicado 10/01/2024 19:51

Italva – Convênios assinados pelo prefeito Leonardo Orato Rangel (Léo Pelanca), com a Caixa Econômica Federal, Nesta quarta-feira (10), garantem mais de R$ 14 milhões para investimentos em infraestrutura no município de Italva (RJ).

O prefeito não dá detalhes sobre projetos; mas adianta que são estratégicos e visam proporcionar melhorias na qualidade de vida da população, dentro de um planejamento que envolve expansão de vias, modernização de serviços públicos essenciais e várias outras demandas que estará divulgando até o final do mês.

Os recursos chegam no momento em que o governo executa obras na região central da cidade, para atender reivindicações de motoristas, feitas diretamente a Léo Pelanca: “Em conversa com vários motoristas de nossa cidade, o prefeito atendeu aos pedidos dos mesmos”, destaca a Assessoria de Comunicação (Ascom).

O projeto é voltado para o alargamento das curvas dos retornos do canteiro central em frente à Delegacia de Polícia Civil: “Faz parte da obra de urbanização do canteiro central, que conta com um novo paisagismo e iluminação, trazendo mais modernidade e beleza para a nossa cidade”, resume a Ascom.

A conclusão está prevista para o final do mês. A assessoria pontua: “Com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e da Guarda Civil, nas intervenções necessárias no fluxo de veículos, o serviço começou a ser executado nessa terça-feira (9) e terá rápida finalização, liberando o quanto antes o trânsito normal”.