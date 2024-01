Os novos membros participaram de capacitação promovida pelo Conselho na última semana - Foto Divulgação

Publicado 08/01/2024 14:03

Italva – Eleitos no dia 22 de julho para atuarem nos próximos quatro anos (2024/2027), cinco conselheiros tutelares e quatro suplentes estarão sendo empossados, na próxima quarta-feira (10), no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA) de Italva. A solenidade está prevista para começar às 19h, na Câmara Municipal. Todos participaram de curso de capacitação.

Os novos membros titulares são Clenilma Barros, Vicente Pablo, Cintia Mendes, Rhildo Fernandes e Regina Robaina; estando na suplência: Simone Henrique, Janaína Mendonça, Mariana Ramos, Kettellyn Lima. A capacitação aconteceu nos últimos dias três, quatro e cinco, promovida pelo CMDDCA, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Na oportunidade, a presidente do Conselho, Márcia Adriana Dias, e a secretária de Assistência Social, Ângela Souza, ressaltaram a importância do trabalho de cada conselheiro na política pública municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente. O prefeito Leonardo Orato Rangel (éo Pelanca), colocou seu gabinete à disposição para qualquer necessidade do Conselho.

A capacitação foi ministrada pela subsecretária de Assistência Social de Aperibé, Sônia Maria; ela apontou estudos de caso “para que cada um dos membros possam executar suas atribuições de uma forma eficiente e responsável, de acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”.