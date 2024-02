As equipes trabalham de acordo com o cronograma montado pela Secretaria de Obras - Foto Divulgação

Publicado 09/02/2024 20:57

Italva – Visando facilitar o escoamento da produção agrícola do interior do município, o governo de Italva, na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, está investindo no melhoramento das estradas, por meio da Secretaria de Obras. A medida é extensiva também aos bairros.

Segundo o prefeito Leonardo Orato Rangel (Leo Pelanca), melhorar a qualidade de vida das pessoas também faz parte das propostas; como exemplo, ele cita que várias ações estão sendo desenvolvidas no Morro da Caixa D’Água, para facilitar a vida dos moradores

“A estrada de acesso à localidade foi patrolada e o ensaibramento feito com todo nosso efetivo no acesso ao bairro nestes últimos dias”, ressalta o prefeito comentando: “Sabemos das dificuldades no local, principalmente quando chove; mas, estamos nos doando da melhor maneira para fazer sempre o melhor para o morador; esse é nosso compromisso”.

O cronograma de obras envolve ainda o Alto da Boa Vista. Leo Pelanca detalha: “Nossa equipe efetuou mais uma operação tapa buracos, que segue sempre de acordo com as demandas identificadas por nossos profissionais. Assim vamos trabalhando, realizando obras, sempre no intuito de fazer de nossa cidade um lugar cada vez melhor para se viver”.