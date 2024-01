A equipe do Instituto vem realizando o cadastramento em diversos municípios fluminenses - Foto Divulgação

Publicado 30/01/2024 13:42

Italva - O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj) realiza cadastros finais de moradores dos bairros São Caetano e Alto da Boa Vista, nesta quarta-feira (31), em Italva, no noroeste fluminense. O procedimento visa garantir a escritura permanente dos imóveis a quem ainda não conseguiu o documento.

O cadastro socioeconômico das famílias será realizado pelas equipes do Iterj, em parceria com o governo municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, juntamente com a Sala do Empreendedor. O trabalho é realizado em diversos municípios, com apoio das prefeituras.

No final de junho do ano passado, a secretária de Assistência Social, Angela Souza, e o superintendente de Trabalho e Habitação, Marivaldo Almeida, receberam o coordenador de Vistoria Técnica do Iterj, Jairo Brandão, para tratar do Processo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) que se encontrava em fase de conclusão do Registro Geral de Imóveis (RGI) do bairro São Caetano.

Na oportunidade, os representantes do governo solicitaram que o Iterj incluísse novas famílias no cadastramento. Para a ação desta quarta-feira, a Secretaria de Assistência orienta que “é de extrema importância que os proprietários estejam em casa ou designem um responsável para responder ao cadastro da equipe do Iterj, visando à regularização documental dos imóveis, garantindo a segurança jurídica e a posse legal aos moradores”.

No entanto, é ressalvado que a orientação vale, exclusivamente, para famílias que ainda possuem documentos pendentes para a obtenção da escritura: “Portanto, os moradores que se encontram nessa situação devem estar atentos à visita da equipe e garantir a disponibilidade para o processo de cadastro”, reforça postagem nas redes sociais do governo.