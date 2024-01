Chegada dos veículos, para uso exclusivo da Saúde, aconteceu no pátio da prefeitura - Foto Secom/Divulgação

Italva – “Continuamos colhendo frutos de muito trabalho e de nossas parcerias”, comenta o prefeito de Italva (RJ), Leonardo Orato Rangel (Léo Pelanca), ao anunciar cinco novos carros modelo Polo, uma caminhonete L200 e um micro-ônibus, para reforçar a frota da Secretaria de Saúde.

Os veículos foram adquiridos no início da semana, graças à emenda parlamentar do deputado federal Jorge Bráz. “O Brasil precisa disso; a gente coloca recursos das emendas, chega em Italva e vê uma frota de veículos novos na Saúde; não somos médicos, mas podemos ajudar os que o são a facilitar a vida de quem necessita. Vamos continuar juntos”, ressalta o deputado.

Na avaliação de Léo Pelanca, o impacto dos novos veículos na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população será muito grande: “A ação visa fortalecer os recursos da Secretaria de Saúde. Esses veículos não apenas modernizarão a frota, mas, também, possibilitarão um atendimento mais eficiente à população, melhorando a logística para deslocamento de profissionais e pacientes”.

O prefeito considera o reforço da frota um avanço significativo para o município: “Reflete o comprometimento do deputado Jorge Braz e a atuação proativa do vereador Jocimar Fio em buscar recursos que tragam grandes benefícios para a saúde pública local”. O secretário Lelei Mendes destaca que investir na saúde pública é uma das prioridades do governo italvense.

Mendes aponta convênio com o Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana, um dos pontos fortes da saúde local, e pontua que a recente emenda parlamentar é voltada exclusivamente para compra dos veículos: “Todos os carros serão usados para as ações da secretaria, como transportes de pacientes para exames complexos que não tenham na cidade, por exemplo”, reforça.