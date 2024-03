Aula inaugural reuniu dezenas de pessoas, quarta-feira, no Espaço da Terceira Idade - Foto Assessoria

Aula inaugural reuniu dezenas de pessoas, quarta-feira, no Espaço da Terceira Idade Foto Assessoria

Publicado 15/03/2024 18:51 | Atualizado 15/03/2024 18:52

Italva – Os usuários do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) recebem atenção especial do governo de Italva (RJ), através da capacitação profissional, pára inclusão no mercado de trabalho. A iniciativa acontece por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Na última quarta-feira (13), no Espaço da Terceira Idade, a secretaria realizou a aula inaugural das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Familiar e Comunitário; serão disponibilizadas aos usuários do SUAS durante o ano.

Participaram todos os inscritos das oficinas de: biscuit, MDF, maquiagem, trança, barbeiro, violão; tendo sido implementada a beach tênis, para crianças e adolescentes de sete a 17 anos, sob a coordenação do professor Lucas Gaudard. A aula foi prestigiada pelo prefeito Leonardo Orato Rangel (Léo Pelanca).

Também esteve presente o Superintendente de Trabalho e Habitação, Marivaldo Almeida; ele afirma que “é uma grande satisfação estar contribuindo para a inclusão dos usuários no mercado de trabalho através da capacitação profissional que será alavancada nas oficinas”.

EDUCAÇÃO É PARCEIRA - Outros participantes foram os oficineiros Guilherme Barbeiro, Ana Cláudia Gaby, Pamella Ramos e Mary Hellem Linhares. Está definido que a comunidade de São Pedro Paraíso receberá as oficinas de maquiagem, trança e barbeiro.

A Secretaria de Assistência Social terá a de Educação como parceira, com a secretária, Alda Valéria, já tendo disponibilizado espaço no colégio de São Pedro, juntamente com a diretora Luciene Lima. Segundo a secretária de Assistência, Ângela Souza, ela estará organizando uma logística para atender as crianças e adolescentes de São Pedro Paraíso, no esporte beach tênis.

Ângela resume que a reunião de quarta-feira foi marcada por grande animação e reconhecimento da população, convidada pelas unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Programa Criança Feliz e do Departamento de Igualdade Racial.