Agentes da PRF (delegacia de Campos) deram total apoio nos dois dias do evento - Foto PRF/Divulgação

Publicado 30/04/2024 23:07

Italva - Mais de 1.000 cavalos foram envolvidos na Cavalgada do Trabalhador, realizada pelo governo de Italva no final da semana, antecipando as comemorações pelo primeiro de maio. Leonardo Orato Rangel (Popularmente conhecido como Léo Pelanca) classifica como um momento marcante: “Foi a maior cavalgada do estado do Rio de Janeiro; ficará pra sempre em nossa memória”.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) - delegacia de Campos dos Goytacazes – deu total cobertura durante os dois dias do evento (sábado e domingo), atendendo solicitação do prefeito. De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) da PRF, houve provas de Laços e de corridas de cavalos no Centro Hípico ao lado da rodovia federal - BR-356. Os agentes se posicionaram em pontos estratégicos, organizando o trânsito.

O ponto alto da festa aconteceu domingo: “Ocorreu a tão esperada Cavalgada do Trabalhador, onde se reuniram mais de mil cavaleiros, percorrendo um trajeto de seis quilômetros pela rodovia”, resume a assessoria da PRF, que não registrou nenhuma intercorrência no período.