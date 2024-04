Leo Pelanca observa que "o que é bonito de dia fica ainda mais expressivo ao anoitecer" - Foto Decom/Divulgação

Leo Pelanca observa que "o que é bonito de dia fica ainda mais expressivo ao anoitecer" Foto Decom/Divulgação

Publicado 08/04/2024 16:11

Italva – O canteiro central da cidade de Italva (RJ), próximo da Estação Rodoviária, na BR-356, ganha nova aparência, a partir das obras de reurbanização realizadas pelo governo municipal. A inauguração aconteceu no final da semana (dia quatro), com a presença de diversas autoridades.

Chama atenção a frase “Italva, meu amor”, sacada do Hino da Cidade, estampada no totem, simbolizando o significado do município para seus habitantes. O local conta com pergolado, bancos de concreto e madeira, mesa de concreto com marcação de jogos de dama e xadrez, além de outras melhorias.

Na avaliação do prefeito Leonardo Orato Rangel (popularmente conhecido como Leo Pelanca), “o Canteiro Central de Italva trouxe vida para o espaço, valorizando a cidade; o que é bonito de dia fica ainda mais expressivo ao anoitecer, quando as luzes se ascendem e valorizam toda a jardinagem do espaço”.

O projeto foi desenvolvido com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Jorge Braz, que participou do evento, juntamente com vereadores, o vice-prefeito Enilson da Eromac e público em geral.

Italva está localizada na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro. É conhecida como “Cidade do Kibe”, em razão de parte da área onde está localizada ter sido colonizada por imigrantes sírio-libaneses que trouxeram a sua culinária para a comunidade. O tradicional Festival do Kibe é considerado patrimônio cultural material do Estado.