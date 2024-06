Assunto foi discutido entre representantes do governo, técnicos do Cras, Crea e mães - Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/06/2024 18:07

Italva – O acolhimento às famílias e responsáveis dos filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma das prioridades do governo de Italva. Segundo a Secretária de Saúde, Adriana Guimarães, a intenção é montar uma rede de apoio unida e fortalecida com as mães que tem filhos especiais.

Para tanto, está sendo articulada a criação de um grupo de acolhimento envolvendo mães atípicas, principalmente as que recebem Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social (BPC-Loas), colocando as famílias como participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiar e comunitário.

O assunto foi amplamente discutido na última sexta-feira (7), no Espaço da 3ª Idade, localizado no bairro morro Grande, entre técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município e mães de crianças com TEA.

Além de Adriana Guimarães, a secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Ângela Souza, participou. Ela aponta que a Secretaria de Educação também integra ao grupo a Secretaria de Educação; a Justificativa é que “o acolhimento a essas famílias passa pela transversalidade da nossa política pública em rede municipal”.

REUNIÕES MENSAIS - Adriana Guimarães adianta que as reuniões acontecerão mensalmente na terceira terça-feira de cada mês: “Esse grupo está sendo articulado por uma servidora que também é mãe de filho com TEA, Crisley Lima, que além de conhecer as demandas dessas famílias, também enfrenta as mesmas dificuldades.

“As reuniões acontecerão a pedido de Ângela Souza e do Prefeito Léo Pelanca (Leonardo Orato Rangel)”, pontua a secretária enfatizando: “O prefeito está envidando esforços para que possamos ofertar esse serviço no município que já é orientação do Sistema Único da Assistência Social (Suas)”.