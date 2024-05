A confecção dos tapetes homenageia a acolhida de Jesus, a morte e ressurreição - Foto Decom/Arquivo

A confecção dos tapetes homenageia a acolhida de Jesus, a morte e ressurreição Foto Decom/Arquivo

Publicado 28/05/2024 20:44

Italva – Seguindo a mesma linha do governo do Estado do Rio de Janeiro, a exemplo de vários municípios fluminenses, o prefeito de Italva, Leonardo Orato Rangel, decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (31), transformando o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (30), “feriadão”.

O prefeito oficializou a medida por meio de decreto, publicado nessa segunda-feira (27), usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor. Nas justificativas, ele considera ser antieconômico o funcionamento das repartições públicas no dia que sucede ao feriado, que é tradicionalmente marcado pelos tapetes para a procissão do Corpo de Cristo.

A Igreja Católica já articula a montagem dos tapetes, que tiveram origem em Portugal e foram trazidos para o Brasil durante a colonização. Apesar de conhecidos como “tapetes coloridos de sal”, a confecção é feita também com outros materiais, como borras de café, serragem, cascas de ovos e areia.

De acordo com a Igreja Católica, a prática é focada na acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as ruas eram cobertas com ramos e mantos “para a passagem do Messias Salvador". O catolicismo resume que “o feriado de Corpus Christi foi instaurado como uma forma de celebrar o corpo e o sangue de Jesus, honrando sua morte e ressurreição”.

Em Italva a tradição é mantida há anos e realça a fé da comunidade cristã do município, que participa da montagem dos tapetes na manhã do feriado. Quanto ao ponto facultativo, o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura ressalva que não vale para serviços essenciais, como coleta de lixo, serviços de saúde e outros determinados pela administração municipal.