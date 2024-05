Representando o município, Leila Lima foi premiada em terceiro lugar, pelo projeto apresentado - Foto Divulgação

Publicado 24/05/2024 16:36 | Atualizado 24/05/2024 16:46

Italva – Educação de qualidade é uma das propostas do governo de Italva, também conhecida como “Cidade do Quibe” (por ter sido colonizada por imigrantes sírio-libaneses), na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro. O direito à alfabetização é uma das iniciativas.

Estrategicamente, a Secretaria Municipal de Educação acaba de aderir ao Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. A secretária, Alda Valéria Resende explica que o objetivo é garantir o direito à alfabetização de todas as crianças, em regime de colaboração com o Estado e a União.

Na última terça-feira (21) aconteceu o Encontro de Mobilização e Partilhas de Saberes e Boas Práticas dos municípios que compõem a regional noroeste fluminense, na Universidade de Iguaçu (Unig), em Itaperuna; Italva esteve representada pela professora Leila Lima, regente da turma TEC 1, da E.M. Glycério Salles.

A professora concorreu ao prêmio “Magda Soares: transformando vidas pela leitura”; ela relatou experiência de sua prática pedagógica baseada em tríade literária infantil, numa perspectiva interdisciplinar que versa sobre conscientização do racismo e colorismo. Entre 12 projetos apresentados, o dela foi classificado em terceiro lugar.

Alda Valéria ressalta que, também na busca de conhecimento para melhor atender os munícipes, uma equipe da Educação visitou o (Núcleo de Atendimento Educacional Especializado de Cambuci (Naeec), no vizinho município, nessa quinta-feira (23).

Representantes da Secretaria de Saúde, bem como da Assistência Social Trabalho, Habitação, também fizeram parte da comitiva do governo de Italva. “Fomos muito bem recepcionadas pela secretária de Educação, Ana Lúcia, e sua equipe técnica pedagógica”, destaca Alda Valéria que não detalhou a pauta da visita.