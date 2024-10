Léo Pelanca obteve quase 2.800 votos válidos a mais do que a votação de 2020 - Foto Divulgação

Publicado 17/10/2024 19:00

ITALVA – “O povo de Italva sabe exatamente o que quer”. A certeza é demonstrada pelo prefeito de Italva Leonardo Orato Rangel (PL), popularmente conhecido como Léo Pelanca, ao avaliar a reeleição conquistada no último dia seis. Foram 7.796 votos válidos - 83,54%.

Comparada à votação do primeiro mandato, em 2020 (4.998), são 2.798 a mais.

O apelido foi herdado do pai (Manoel Lopes Rangel), ex-vereador por dois mandatos no município, que era açougueiro. O prefeito afirma que a votação expressiva não o surpreendeu; nem a eleição de toda bancada da Câmara Municipal. Atribui à satisfação da população com sua administração.

“Tínhamos consciência de que estávamos no caminho certo. Sei que ainda temos muito para fazer; por isso trabalharemos incansavelmente, nos próximos quatro anos”. A eleição de toda composição do Legislativo também é destacada pelo prefeito como uma prova de que ele administra com competência e seriedade.

Na saúde, Léo Pelanca enumera alguns feitos, lembra que praticamente triplicou a quantidade de médicos: “Queremos continuar e ampliar os serviços ofertados a população”, antecipa. O prefeito reconhece que todos do grupo político que o apoiou contribuíram para a vitória: “Eles foram de extrema importância; serão ouvidos por mim, inclusive na composição do secretariado”.

Quanto ao aprendizado adquirido no atual mandato, Léo Pelanca comenta: “Até tomar posse como prefeito, eu nunca havia ocupado um cargo público. No início estranhei um pouco e tive algumas dificuldades; porém, com o passar dos meses aprendi que gerir um município é uma tarefa difícil que depende do trabalho e do empenho de muitos”. Quanto aos adversários, admite dialogar com quem esteja empenhado em sugerir pelo interesse público.

ENTREVISTA

O DIA - Quem é Léo Pelanca? Idade, família, grau de instrução, religião. O que gosta de fazer, quando não está no exercício do cargo?

LEO PELANCA - Nasci no dia 14 de abril de 1976 na cidade de Italva/RJ, onde resido até os dias de hoje. Sou Filho de Maria Aparecida Orato Rangel e Manoel Lopes Rangel (Manoel Pelanca); casado com Adriana Guimarães Orato e tenho dois filhos - Thalles Miguel Guimarães Orato (de nove anos) e meu primogênito Emanuel Robaina Orato, atualmente com 21 anos de idade. Sou Católico, técnico em contabilidade e cursei faculdade de economia até o terceiro período. Nas horas vagas gosto de cavalgar e participar de concursos de laço, além de ficar com minha família.

As pesquisas já apontavam a sua vitória; mas o senhor esperava que o resultado fosse tão expressivo?

“Na verdade, tínhamos consciência de que estávamos no caminho certo. Trabalhamos muito, ao logo do primeiro mandato, para atender as demandas da cidade e, principalmente, da população. Nossa gestão tem sido reconhecida e elogiada por todo o Estado do Rio e, para ser sincero, aguardávamos esse resultado sim. O povo de Italva sabe exatamente o que quer. Sei que ainda temos muito para fazer; por isso trabalharemos incansavelmente, nos próximos quatro anos, para que Italva prospere ainda mais. É o que a população merece”.

A pandemia dificultou administrações públicas, principalmente as municipais. Quais propostas deste mandato estão ficando para a próxima gestão?

“Nesse primeiro mandato, conseguimos entregar diversas obras, como o Centro de Medicina e Diagnóstico (CEMED); Estação Ferroviária – que virou um centro de memórias; Canteiro Central – que é uma linda praça em frente à rodoviária; Praça dos Emancipacionistas; reformamos todas as escolas do município; reformamos quase todas as unidades de saúde e estamos construindo uma unidade de saúde nova no bairro Voa Vista; revitalizamos o centro da cidade; estamos reformando diversas quadras poliesportivas e calçando várias ruas. Enfim, são muitas obras importantes, e posso estar esquecendo algumas. Além das obras realizadas ou em andamento, tivemos a satisfação de, neste ano, finalizar a compra do prédio da antiga Casa de Saúde Imaculada Conceição; estamos concluindo a licitação para a construção de um complexo esportivo no distrito de Cimento Paraíso e acabamos de assinar o contrato para a reforma da Praça de São Pedro Paraíso. Assim, no campo da infraestrutura, nossa prioridade para o próximo mandato é concluir as obras em andamento, reformar a praça da matriz (maior praça da cidade) e trabalhar muito para, se Deus permitir, conseguir abrir um hospital na cidade. Na verdade, a maior prioridade do meu segundo mandato será a saúde. Queremos continuar e ampliar os serviços ofertados a população, já que, nesse primeiro mandato, praticamente triplicamos a quantidade de médicos, implantamos a sala vermelha e o Programa Mais Saúde no Campo (um marco e um orgulho). Vamos continuar melhorando”.

A sua campanha foi fortalecida por alianças, o que é evidente em eleições. Os aliados serão ouvidos e terão participação na formação do seu futuro secretariado?

“Obviamente que todos do nosso grupo serão ouvidos. Eles foram de extrema importância para a nossa vitória. Eu sempre procuro ouvir sugestões e buscarei montar a melhor equipe governo possível”.

A formação da bancada do governo para a próxima Câmara será 100 de apoio ao governo. O que isso representará para o prefeito?

“Conseguimos nestas eleições algo inédito em Italva: os nove vereadores eleitos caminharam juntos com a gente. Isso é uma grande prova de que nosso governo trabalhou e continuará trabalhando de forma séria e sempre visando o melhor para os italvenses. Vamos continuar dialogando e trabalhando em parceria com a Câmara de Vereadores. Esse, inclusive, é um ponto forte do nosso governo”.

O senhor já expressou que a disputa foi até seis de outubro. Isso pode significar o aproveitamento de propostas de adversários que o prefeito considerar de interesse público?

“Não teria problema algum em considerar propostas de adversários, desde que sejam viáveis e tragam benefícios reais para a população”.

Quais são as prioridades definidas para seus primeiros dias de governo?

“Como fui reeleito, minha prioridade é prosseguir, desde já, com o trabalho. Essa palavra nunca faltou e continuará não faltará; por isso, já estamos acompanhando de perto as obras em andamento e buscando recursos, junto a deputados, senadores, governo do estado e governo federal, para entregar o melhor para nossa população”.

O senhor encerra esta gestão da forma que projetou? Alguma frustração?

“Não tenho frustração alguma. Claro que têm coisas que às vezes não saem como planejamos; mas, seguimos firmes com a continuação de projetos em andamento e tirando do papel os planos futuros”.

E o aprendizado para que não sejam repetidos possíveis equívocos cometidos na atual administração?

“Até tomar posse como prefeito, eu nunca havia ocupado um cargo público. No início estranhei um pouco e tive algumas dificuldades, principalmente por causa da burocracia que é natural na administração pública. Porém, com o passar dos meses aprendi que gerir um município é uma tarefa difícil que depende do trabalho e do empenho de muitos. Por isso, sempre procuro escolher pessoas capacitadas para me auxiliar no governo. Também busco dialogar com a Câmara de Vereadores e com a sociedade. Dessa forma, a chance de equívocos é reduzida”.

Qual avaliação que o senhor faz da saúde, educação, qualidade de vida e infraestrutura do município?

“É notória a evolução que Italva teve em todas essas áreas. Antes de assumirmos, Italva era uma cidade desacreditada. Na saúde, como falei acima, investimos pesado na reforma e ampliação das unidades de atendimento e no incremento dos serviços ofertados, bem como ampliamos os convênios com hospitais da região. Na educação, passamos a ocupar, no ranking do Ideb, o oitavo lugar nos anos iniciais e o segundo lugar nos anos finais. Com investimentos em saúde, educação e infraestrutura, percebe-se melhoras significativas na qualidade de vida das pessoas. Essa melhora na qualidade de vida também é promovida com lazer, cultura, turismo e esporte. Por isso, nós aumentamos o calendário de eventos do município. Hoje, além da tradicional festa de emancipação político-administrativa, temos a Itareta; Cavalgada do Trabalhador; Motofest; e as Festas de São Pedro, Biboca, Formosia, Guarneri, entre outras. A prefeitura também apoia o Festival do Quibe, promovido pelo clube Pedra Branca, e recebeu uma edição do Festival Caminhos do Açúcar, realizado pelo Consórcio de Municípios Cidennf. Outros sucessos são o campeonato municipal de futebol e o campeonato municipal de futebol master, que movimentam a cidade nos dias dos jogos. Acredito que com essas e outras ações estamos conseguindo resgatar a dignidade do italvense”.

É real a dificuldade que municípios do mapa da Bacia de Campos teriam, sem recursos provenientes da produção de petróleo e gás natural. Alguma alternativa para Italva reduzir essa dependência?

“A região noroeste é uma das mais pobres de nosso estado; isso é um fato. Por essa razão, dependemos muito dos royalties do petróleo. Contudo, temos obtido ajuda de deputados e senadores, que confiam no trabalho que estamos desenvolvendo, e isso tem sido muito importante para manter o bom funcionamento do governo. É de fundamental importância que Italva permaneça um canteiro de obras. Atrair empresas e gerar emprego e renda para nossa cidade também faz parte de nosso planejamento para o próximo mandato”.

Quantas são as secretarias; qual o número de servidores efetivos e quantos prestadores de serviços compõem o quadro da prefeitura?

“São quinze secretarias (contando com a Procuradoria Geral) e mil e setenta servidores O número de prestadores de serviços é variável; mas gira em torno de duzentas pessoas”.

Qual é o orçamento atual e o que está sendo projetado para 2025?

“Nosso orçamento atual é de R$ cento e vinte e cinco milhões de reais e a projeção para 2025 é um orçamento de cento e sessenta e um milhões de reais”.