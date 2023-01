Processo Seletivo interno já tem edital liberado e todos os detalhes estão no site do governo municipal "De acordo com os critérios, podem participar apenas servidores efetivos e está dividido em cinco etapas". Itaperuna – Por meio da Secretaria Municipal de Educação, o governo de Itaperuna (RJ) já liberou o edital do Processo Seletivo interno para diretor, diretor adjunto e orientador pedagógico; todos os detalhes estão postados, pelo Departamento de Comunicação (Decom), no site da prefeitura. A iniciativa visa cobrir vacância dos respectivos profissionais nas unidades escolares da rede. O Decom adianta que o processo seletivo é apenas para servidores efetivos e está dividido em cinco etapas. As etapas são: Inscrição das chapas por unidade escolar; consulta pública à comunidade escolar; Curso de Formação para diretores gerais e adjuntos eleitos; avaliação para validação da competência técnica; plano de trabalho. "Aqueles que desejarem se candidatar as vagas, devem acessar o edital disponível no site oficial da Prefeitura para obter mais informações", reforça o Departamento de Comunicação, orientando que somente poderá participar do evento quem cumprir todas as exigências previstas. Em postagem no site da prefeitura, o Departamento de comunicação chama atenção para a iniciativa - Foto Decom/Divulgação

Publicado 19/01/2023 16:20

O Secretário de Educação, Oliver Trajano Silva Barros, reforça que as inscrições estão abertas e devem seguir os critérios enumerados no edital: “o processo é para contratação e formação de cadastro de reserva de prestadores de serviços, para atender a natureza emergencial, transitória de natureza temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37 IX da Constituição Federal/88”.