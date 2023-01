Major Luz apresenta dados que considera bastante positivos, na primeira avaliação desta terça-feira - Foto Decom/Divulgação

Publicado 10/01/2023 11:18

Itaperuna - Desde a noite de ontem (09), o rio Muriaé entrou em processo de estabilidade e passou a decrescer quatro a cinco centímetros por hora; à tarde/noite a cota estava em 4,90, com vários pontos de inundações/ mas a Secretaria de Defesa Civil já admitia que na madrugada e manhã desta terça-feira (09) a situação seria favorável.

Na primeira avaliação de hoje, o secretário, major Luz, ressalta que a equipe da Defesa Civil continua monitorando as bacias dos rios Muriaé e Carangola, e também a previsão do tempo para as próximas horas; segundo informou, o Muriaé está recuando satisfatoriamente no município.

“Uma excelente notícia, esperamos que a baixa do rio Muriaé ocorra em volume mais acelerado, o que nos causará um alívio muito grande, já que a situação avança de forma bastante positiva”, tranqüiliza o secretário em vídeo postado pelo Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura; ele pede que haja atenção maior em relação ao trânsito. As 28 pessoas desalojadas recebem atenção da Assistência Social.

Na tarde de ontem, a entrada de veículos pesados no centro da cidade foi interditada, sendo permitida apenas aos menores. Os pontos mais prejudicados são Avenida Senador Francisco Sá Tinoco (Beira Rio); Rua Dez de Maio, esquina com a Júlio César, em frente ao Centro de Saúde Dr. Raul Travassos; Rua General Osório.

A Defesa Civil pontua que em algumas ruas, a água está voltando pelos bueiros, mas sem prejuízo ao trânsito e a tendência é diminuir com a baixa no nível do rio: “nesses pontos, a Guarda Municipal está orientando os motoristas e pedestres”. Para casos de emergência, O número do WhatsApp da Defesa Civil é 3824-6334.