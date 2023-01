A etapa mais recente de 2022 aconteceu no dia 23 de dezembro e os participantes foram bastante elogiados - Foto Decom/Divulgação

Publicado 03/01/2023 11:25

Itaperuna – A Secretaria de Educação de Itaperuna, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, está começando o ano com a certificação dos candidatos (de ambos os sexos) que participaram da capacitação relacionada à segunda fase do Processo Seletivo de Gestores da rede municipal de ensino.

A etapa foi cumprida no final de dezembro, em parceria da prefeitura com Fundação Universitária de Itaperuna (Funita), como parte da política de investimento na qualidade do ensino da rede municipal, definida pelo prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Paulão).

Através do Departamento de Comunicação (Decom), o secretário de Educação, Olliver Barros, explica que “a capacitação tem como principal objetivo atualizar os candidatos aos cargos de Gestão Escolar com os principais temas que futuramente serão abordados na terceira e na última fase do Processo Seletivo, a avaliação”.

O desempenho de todos os participantes é ressaltado por Olliver, que além de parabenizá-los estende a manifestação às equipes de capacitadores: “gostaria de parabenizar também todos os profissionais que estão se dedicando tanto para que tudo aconteça da melhor maneira neste processo”.

No dia 21 de dezembro foi realizada a segunda fase do processo seletivo para candidatos a cargo de gestores, sendo aplicado aos pretendentes o ‘Curso de formação em gestão para as funções estratégicas da secretaria’; os temas abordados foram Dimensões Político-Pedagógico na Escola, ‘Dimensão Financeira e Administrativa na Escola e Bases Legais da Educação Nacional.

A fase seguinte aconteceu no dia 23. A secretaria também está envolvida com processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro de reserva de prestadores de serviços; as provas estão marcadas para o próximo dia oito e as vagas terão validade de um ano (prorrogável uma vez), destinadas a níveis de escolaridade do Ensino Fundamental incompleto ao Ensino Superior.

As vagas são para servente, cozinheiro, auxiliar de cozinha, vigia, porteiro, professor do 6° ao 9° ano, professor de Ensino Religioso, ledor, mediador escolar, inspetor de alunos, intérprete de Libras e intérprete de Língua Espanhola, auxiliar administrativo escolar, cuidador escolar, professor de Educação Infantil, entre outros.