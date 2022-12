Murillo Gouvêa esteve com o governador Cláudio Castro, com quem alinhavou parcerias - Foto Divulgação

Murillo Gouvêa esteve com o governador Cláudio Castro, com quem alinhavou parcerias Foto Divulgação

Publicado 30/12/2022 21:31 | Atualizado 30/12/2022 21:33

Itaperuna – Quando assumir o mandato de deputado federal, em fevereiro, o itaperunense Murillo Gouvêa terá na agenda uma série de demandas, pautadas durante reuniões que realizou com autoridades estaduais e segmentos principalmente da região Noroeste Fluminense; ele fechou a pré-maratona neste final de semana.

Na quarta-feira (28) e ontem, Gouvêa esteve com representantes políticos importantes da Assembleia Legislativa (Alerj) e do governo estadual articulando obras para sua cidade e com foco no desenvolvimento do interior do Estado.

Na manhã de quarta, o parlamentar foi recebido pelo deputado estadual Jair Bittencourt, com quem mantém parceria há vários anos; trataram de ações realizadas no noroeste, obras a serem concluídas, projetos em desenvolvimento e mais investimentos para o interior.

Já na quinta-feira, a agenda aconteceu no Palácio Guanabara e envolveu também os deputados Rodrigo Bacellar e Altineu Cortes; cuidaram de políticas voltadas para a arrancada do desenvolvimento do Norte/Noroeste, pontuando a necessidade do envio de recursos para as duas regiões.

Uma audiência com Cláudio Castro fechou a programação de Gouvêa, que aponta o governador como um grande parceiro de Itaperuna e da gestão do prefeito da cidade, Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), com definições de investimentos de interesses da população.

Na conversa com Castro, Murillo Gouvêa cuidou de atualizar e detalhar as obras de asfalto dos bairros João Bedim e Niterói; construção da Praça de Raposo; projeto de iluminação pública; obra do Parque de Exposições e da Estrada do Contorno; todas em Itaperuna.

Na avaliação do deputado, ao longo dos últimos anos, a parceria com o governo do estado rendeu bons frutos para sua cidade natal: “essa união com o governador será muito importante para meu trabalho em Brasília; acredito que temos muito a evoluir; tenho certeza de que 2023 será ainda melhor para a nossa parceria e, consequentemente, para o estado; vem muito trabalho por aí", acredita.