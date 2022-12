Várias autoridades participaram das aulas de Modelista, que tiveram início, efetivamente, nessa quinta-feira - Foto Decom/Divulgação

Várias autoridades participaram das aulas de Modelista, que tiveram início, efetivamente, nessa quinta-feira Foto Decom/Divulgação

Publicado 16/12/2022 15:22

Itaperuna – Com aula inaugural na última terça-feira (13), o governo de Itaperuna (RJ) está investindo nos cursos de Modelista e Aperfeiçoamento em Corte, Costura e Modelagem; tem como parceiros o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e é realizado no Polo Profissionalizante, na Rua Francisco Ventura Lopes, 90, bairro Cidade Nova.

A coordenação é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e as aulas de Modelista tiveram início, efetivamente, nessa quinta-feira (15); entre os presentes estavam o deputado

Estiveram presentes no evento o vereador Glauber Bastos; Secretário de Indústria e comércio, Valdeir Navega; presidente do Sincomercio, Edmilson Ladeira; gerente e professores do Senac e a equipe do Pólo Profissionalizante.

O Departamento de Comunicação (Decom) detalha que foram abertas 40 vagas gratuidade para a oferta de qualificação de mão de obra no setor de costura, uma importante vocação do município: “o objetivo é qualificar pessoas para ingressar no mercado da indústria da moda de Itaperuna”.

As inscrições ficam abertas até 23 de dezembro; após esta data o Senac entra em recesso e somente retorna em janeiro; o interessado deve comparecer à sede do Polo Profissionalizante. Os detalhes estão no portal da prefeitura.