Por conta do Dia Nacional de Combate à Dengue, Itaperuna terá ação especial neste sábado - Foto Ilustração/Decom

Publicado 02/12/2022 19:42 | Atualizado 02/12/2022 19:51

Itaperuna – Fortalecendo as atividades que desenvolve desde o início do ano contra o Aedes aegypti, Itaperuna (RJ) reforça a iniciativa neste sábado (02), por conta do Dia Nacional de Combate à Dengue; para tanto, a Secretaria de Saúde, por meio da Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS) desenvolve uma ação especial, a partir das 8h,na Feira Livre municipal.

Itaperuna Contra a Dengue é o título da pauta, sob justificativa de que “o verão, estação mais chuvosa do calendário, está chegando e nesse período é preciso redobrar as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, também transmissor da chikungunya e zika vírus”.

A Secretaria ressalta que tem realizado, ao longo do ano, inúmeros trabalhos de prevenção nos bairros e distritos e, pensando na intensificação, realiza o evento desse sábado; nas investidas feitas diariamente no combate ao Aedes, a secretaria tem buscado a parceria de moradores dos bairros.

De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom), o ponto central é evitar situações que possam facilitar a proliferação do mosquito; uma das medidas adotadas é a cobertura de caixas de água (conhecida como telamento); os agentes da CVAS não só realizam os serviços, como orientam para que haja manutenção da ferramenta.

Durante as ações rotineiras, as equipes apontam outros procedimentos considerados fundamentais, como a eliminação de recipientes; as campanhas educativas e informativas são desdobradas em escolas, unidades de saúde, associações, bares, restaurantes, dentre outros lugares.

Quanto especificamente o telamento de caixas de água, a secretaria frisa que é de extrema importância; pois, evita que elas possam se tornar criadouros do Aedes aegypti; manter os quintais sempre limpos, eliminando todo objeto que possa acumular água (pneus velhos, latas, copos descartáveis e até cascas de ovos).

Os moradores são instruídos ainda sobre o lixo doméstico, que deve ser acondicionado em sacos plásticos e descartado adequadamente, em depósitos fechados. “Para outras informações, solicitação de atendimento específico e outras questões relacionadas ao setor, dirija-se à Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde, na Rua Júlio César, 99, Centro”, acentua a secretaria.