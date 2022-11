Após reunião de secretários com o prefeito Alfredão, o major Luz anunciou a posição da Defesa Civil - Foto Ascom/Divulgação

Após reunião de secretários com o prefeito Alfredão, o major Luz anunciou a posição da Defesa Civil Foto Ascom/Divulgação

Publicado 16/11/2022 13:18

Itaperuna – As fortes chuvas da última semana estão colocando municípios de região noroeste do Estado do Rio de Janeiro de prontidão, com a possibilidade de enchentes; em Itaperuna, a Secretaria de Defesa Civil e Ordem Pública já cuida dos moradores de áreas ribeirinhas e próximos a encostas, preocupada com o transbordo do Rio Muriaé.

Um temporal que atingiu o município na noite dessa terça-feira (15) já havia provocado alagamentos em vários bairros e transbordamento de um valão, chegando a um acumulado de 100.4 milímetros de chuva; na manhã desta quarta-feira, o rio Muriaé saiu de sua calha afetando a Avenida Senador Sá Tinoco, no Centro da cidade.

Por volta das 8h, a Defesa Civil apontava a cota de transbordo, chegando a 4,21 metros; o prefeito Alfredo Paulo Rodrigues Marques (Paulão) reuniu toda equipe das principais secretarias para definir estratégias de atendimentos, caso haja necessidade de ações ampliadas; no início da tarde o nível estava em 4,30 metros.

A iniciativa do prefeito é para que ninguém seja surpreendido; moradores de áreas mais vulneráveis são orientados a ficarem atentos e, se necessário, entrar em contato através do WhatsApp pelo número (22) 38246334 ou por 193, do Corpo de Bombeiros.

A situação é preocupante, em razão de a elevação do nível do Muriaé estar acontecendo com rapidez; durante a reunião com o prefeito Alfredão, o secretário de Defesa Civil e Ordem Pública, major Luz, informou que foi instalado um Gabinete de Crise para os atendimentos que se fizerem necessários.