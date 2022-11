A Secretaria de Saúde publicou nota oficial apontando o aumento de casos e a volta do uso de máscara - Foto Decom/Divulgação

Publicado 15/11/2022 13:20 | Atualizado 15/11/2022 13:30

Itaperuna - Uma semana após a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro ter alertado par o registro de aumento nos casos de Covid-19 no Estado, o governo de Itaperuna, na região noroeste, constata que o quadro não é diferente no município e recomenda a necessidade do uso de máscaras protetora em determinadas situações.

Em nota oficial, publicada no portal da prefeitura pelo Departamento de Comunicação (Decom), a Secretaria Municipal de Saúde diz que, “de acordo com os números dos últimos boletins epidemiológicos, foi constatado o aumento significativo no número de casos positivos de Covid-19 na cidade” e ressalta a medida adotada para evitar agravamento do quadro,

“Numa medida preventiva, adotamos a recomendação de utilização da máscara de proteção dentro das repartições públicas da Secretaria; nos demais órgãos municipais a adoção será facultativa”, diz ainda a nota, acrescentando: “reiteramos o nosso compromisso com o combate a pandemia de Covid-19 que, neste momento, apesar do aumento no número de casos, está sob controle em Itaperuna”.

No início do mês, o órgão divulgou dados correspondentes a coletas feitas entre 23 e 29 de outubro, quando foram realizados 152 testes, sendo quatro casos positivos e 148 negativos, não sendo registrados óbitos no período. Ainda que com sinais fortes de controle do quadro, houve reforço na orientação de que “a vacina é a melhor forma de se combater a Covid-19”.

A secretaria insiste em questionar a população se a dose de reforço está em dia e ratifica a orientação: “a vacinação contra a Covid-19 continua sendo aplicada”; todas às terças-feiras, das 8h às 16h”; os locais são os seguintes: Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Aeroporto, São Francisco, Boa Fortuna, Surubi, Horto, São Mateus, Cehab, Carulas, Costa e Silva, Boa Ventura, Retiro do Muriaé, Comendador Venâncio e Raposo.

Já de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, as vacinas estão sendo aplicadas na Unidade Pediátrica Mariza Mozer (UAP). O município segue a mesma linha preventiva anunciada pelo secretário estadual, Alexandre Chieppe: “as pessoas que ainda não foram vacinadas devem tomar as doses complementares de reforço vacinal, para evitar a reentrada de outras variantes no estado”.

Em nível estadual, o secretário reafirma que os casos da doença aumentaram nas duas últimas semanas quando comparados às semanas anteriores: “mas, a Secretaria de Estado de Saúde está monitorando o cenário e orientando sobre a importância da população fazer a parte dela, seguindo o esquema vacinal”.

Alexandre Chieppe lembra que desde janeiro de 2021, a campanha de reforço vacinal está sendo realizada em todos os municípios do estado: “pessoas com 18 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço, os adolescentes de 12 a 17 anos devem receber a primeira dose de reforço; para crianças de três a 11 anos, a aplicação das duas doses do esquema inicial, ou seja, ainda sem indicação de doses de reforço”.