Na unidade do Detran de Itaperuna donos de veículos podem tirar dúvidas sobre licenciamento e demais serviços - Foto O Dia/Arquivo

Na unidade do Detran de Itaperuna donos de veículos podem tirar dúvidas sobre licenciamento e demais serviços Foto O Dia/Arquivo

Publicado 28/10/2022 15:45

Itaperuna - Quem ainda não providenciou o licenciamento anual de 2022 para os veículos com final de placa 3, 4 e 5 tem até a próxima segunda-feira (31) para fazê-lo, dentro do prazo normal; o procedimento é totalmente digital, mas, caso de dúvidas pode ser esclarecido na unidade do Departamento de Trânsito (Detran) do município, na A unidade de atendimento — na Avenida Porto Alegre, 245.

O Detran orienta que, para realizar a operação, é necessário efetuar o pagamento da Guia de Regularização de Taxas (GRT), extraída no site do órgão ou no do Bradesco; quanto ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) só estará atualizado alguns dias após a compensação do pagamento.

De acordo ainda com o órgão (em postagem da Comunicação do Governo do Estado), por determinação do governo federal a taxa do Seguro Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), referente ao licenciamento de 2022, não está sendo cobrada.

“O cronograma de licenciamento deste ano foi dividido em quatro datas: final de placa 1 e 2, até 30/09/2022; 3, 4 e 5, até 31/10/2022; 6, 7 e 8, até 30/11/2022; 9 e 0, até 31/12/2022”. A postagem diz, ainda, que o acesso ao CRLV-e atualizado pode ser feito por meio do Posto Digital do Detran.RJ, do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou do site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

“O primeiro passo é se registrar no portal ‘gov.br’, que é o cadastro do Governo Federal para documentação em geral”. Independente do procedimento para licenciamento 2022 de veículos, o Detran de Itaperuna disponibiliza todo tipo de serviço aos proprietários de veículos do município.