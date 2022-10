Iniciativa é da prefeitura em parcerias com o Serviço Nacional do Comércio e Sincomércio - Foto Decom/Divulgação

Iniciativa é da prefeitura em parcerias com o Serviço Nacional do Comércio e Sincomércio Foto Decom/Divulgação

Publicado 19/10/2022 19:19

Itaperuna – Se depender da prefeitura de Itaperuna (Norte Fluminense), quem tiver interesse em se capacitar profissionalmente nas áreas de corte, costura e modelagem não encontrará dificuldades; o caminho é o Centro Profissionalizante, inaugurado no final de setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Sincomércio.

O novo equipamento de capacitação da mão de obra oferece cursos gratuitos de Modelagem Infantil; Modelagem Moda Praia e Fitness; Aperfeiçoamento em Corte, Costura e Modelagem; Modelista; as inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (24) na sede do Senac - Avenida Presidente Dutra, 527, Cidade Nova.

As vagas são limitadas e o requisito é possuir até dois salários mínimos por pessoa na família. As exigências para cada curso, além de idade mínima de 16 anos para todos, são: Aperfeiçoamento em corte e costura e modelagem - conhecimento básico em modelagem e costura de vestiário, plano infantil.

Modelagem moda praia e fitness - conhecimento em modelagem do vestiário (executar nos moldes adultos de peças básicas, como vestido, calça, blusa, saia, entre outros); modelagem infantil - conhecimento básico em modelagem e costura de vestiário, plano feminino. Para todos é exigido também conhecimento específico.