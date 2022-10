Lançamento contou com as presenças do prefeito Alfredão, procurador Samuel Portela e futuro deputado Murilo Gouvêa - Foto Decom/Divulgação

Publicado 07/10/2022 17:59

Itaperuna - Contribuinte inadimplente com o governo de Itaperuna, na Região Noroeste Fluminense, continua tendo a oportunidade de quitar a dívida até com 100% de descontos nos juros e nas multas; desde o dia 12 de setembro, a medida vinha sendo adotada, por meio do Conciliar 2022, que passou a ser reforçado na última terça-feira (04).

O programa é desenvolvido pela prefeitura, agora também com ações efetivas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nas negociações. O lançamento ampliado contou com as presenças do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão); do procurador Geral do Município, Samuel Portela; e o futuro deputado federal, Murillo Gouvêa.

A iniciativa tem prazo até o dia 28 de outubro; os parcelamentos são oferecidos, de acordo com um cronograma gradativo: o contribuinte que escolher parcelar em cinco vezes receberá desconto nos juros de 100%; quem optar por dez parcelas terá descontos nos juros de 80%; enquanto no caso de 15 vezes o abatimento chega a 50%.

O Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura orienta que, para ter acesso ao benefício, basta o interessado comparecer à sede da Procuradoria Geral do Município, na Rua Padre João Batista, nº 172 Cidade Nova, das 09h às 13h, e negociar a dívida.