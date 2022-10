Jair Bittencourt foi recebido por Cyrillo e prestou contas de ações realizadas por ele, durante reunião política em Bom Jesus - Foto Divulgação

Jair Bittencourt foi recebido por Cyrillo e prestou contas de ações realizadas por ele, durante reunião política em Bom Jesus Foto Divulgação

Publicado 30/09/2022 19:25

Itaperuna - Considerado um dos responsáveis pela reestruturação do Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), o deputado estadual Jair Bittencourt (PL) tem sido considerado grande aliado do município na Assembleia Legislativa (Alerj); ele foi eleito pela primeira vez em 2014 e tenta o terceiro no próximo domingo (02).

Bittencourt tem base político-eleitoral em Itaperuna, de onde inclusive foi prefeito, eleito em 2004, mas defende bandeira regional na Alerj, onde se coloca com atenção especial na agricultura; o político prega a arrancada do desenvolvimento do interior, para que o Estado seja também fortalecido.

De acordo com a assessoria do parlamentar, na conta dele estão melhorias em centenas de quilômetros de estradas vicinais, por meio do programa Estradas Agro RJ; também é autor da Lei que doou R$ 40 milhões da Alerj para os municípios atingidos pelas chuvas.

O Projeto de Lei que dá isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na conta de luz do produtor rural fluminense também é de autoria do deputado que, quando esteve na presidência da Comissão de Saúde da Alerj solicitou um Plano de Investimentos para o setor, cobrando as verbas acordadas e a regulação de vagas.

Na última semana, Bittencourt participou de reunião política em Bom Jesus, na noite do dia 23, organizada pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, quando apresentou os projetos a mais de mil pessoas presentes na sede do Rotary Clube; a assessoria enumera alguns, como recuperação de estradas vicinais e “Internet para Todos”, em localidades rurais.

São listados, ainda, para vários municípios, investimentos em tratores, retroescavadeiras, roçadeiras, tanques de resfriamento e ordenhadeiras para o aprimoramento dos trabalhos; além de incentivos para produção de café no Noroeste Fluminense. “O deputado defende um interior forte, para que todo o Estado se fortaleça”, resume a assessoria.