Para orientar as gestantes sobre o novo sistema de agendamento, o Decom listou as UBS’s do município - Foto Divulgação

Para orientar as gestantes sobre o novo sistema de agendamento, o Decom listou as UBS’s do município Foto Divulgação

Publicado 27/09/2022 19:16

Itaperuna - As gestantes que fazem pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) pólos, em Itaperuna (RJ) já podem agendar o ultrassom direto na unidade; a informação é do Departamento de Comunicação (Decom) do governo municipal, ressaltando que “essa é mais uma ação da prefeitura pensando no bem-estar de cada itaperunense”.

“As equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão trabalhando pesado para levar a cada itaperunense um serviço público de qualidade” reforça o Decom; que aponta algumas ações recentes do órgão, uma delas na UBS do São Mateus, onde foi implantado o Serviço do Tabagismo.

Na mesma unidade, a equipe realizou a primeira sessão estruturada com os pacientes; também é contabilizada uma ação da campanha de “Valorização da Vida”, na UBS Carulas, com palestras sobre o cuidado com saúde como hipertensão, diabetes e dislipidemia.

Durante a palestra, a professora Renata da UniRedentor explicou todos os detalhes; enquanto o professor Grabriel do NASF falou sobre a prática da atividade física no dia a dia; já nas unidades dos bairros Guaritá, Carulas e Boa Fortuna aconteceram o “DIA D”, com o Projeto Saúde da Pessoa Idosa, com participação de equipe multidisciplinar.

Segundo ainda o Decom, uma equipe da Vigilância Ambiental em Saúde desenvolveu uma Ação Educativa no Combate ao Mosquito Aedes Aegypti, na Escola Municipal Oscar Jerônimo da Silva, no bairro São Francisco, dentro de campanha que acontece em todo o município.

“Os Agentes de Endemias da Equipe da Vigilância Ambiental em Saúde realizaram visitas domiciliares no bairro Niterói e na região do Cubatão combatendo o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya”. Os moradores são orientados a evitar focos de proliferação.

Ainda sobre o Programa de Controle do Tabagismo do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, o Decom pontua que vem realizando a descentralização do trabalho em várias UBSs; e conclui: “o Centro de Atendimento da Doença de Alzheimer e Parkinson realiza atendimentos psicopedagógico e reavaliação de segunda a sexta-feira”.