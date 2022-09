Os trabalhos da Secretaria de Agricultura estão acontecendo no dia a dia em diversas localidades - Foto Decom/Divulgação

Publicado 14/09/2022 17:12

Itaperuna - Um dos municípios da região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro castigados pelas fortes chuvas do início do ano foi Itaperuna; principalmente as estradas vicinais, cerca de 80%, foram as que mais sofreram; a maioria já foi recuperada pelo governo municipal, mas as ações ainda acontecem.

Segundo a secretária Municipal de Agricultura, Viviane Braga Pereira Rodrigues, recuperar todas as estradas vem sendo um trabalho contínuo: “não estamos medindo esforços para atender as mais diversas localidades do município”, afirma a secretária, assinalando que o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) solicitou especial dedicação no atendimento aos produtores rurais.

Reforçando declarações dadas por ela em outras matérias sobre o assunto, Viviane Braga diz que “o prefeito Alfredão conhece bem as necessidades dos produtores rurais, e vem pedindo especial dedicação nas demandas da secretaria: “são muitas as solicitações no dia a dia, e estamos trabalhando com equipes em diversos pontos da zona rural”.

Um dos exemplos citados pela secretária é a localidade do Bambuí e outras do entorno: “entre os serviços executados estão recuperação de estradas e instalação de manilhas”; Viviane ressalta que este tipo de atuação é realizado diariamente, visando facilitar o escoamento da produção agrícola.