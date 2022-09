Em março, a equipe de Educação em Saúde iniciou orientação nas escolas sobre combate ao Aedes aegypti - Foto Decom/Divulgação

Publicado 09/09/2022 13:42

Itaperuna - Dados do Ministério da Saúde divulgados em agosto apontam que o número de casos de dengue registrados no Estado do Rio de Janeiro mais que triplicou (com cerca de 10 mil ocorrências nos oito meses), se comparado com o mesmo período do ano passado. Em maio, o governo do Estado já havia alertado para o alto risco da doença, principalmente nas regiões norte e noroeste.

Itaperuna chegou a ser apontado na zona de preocupação; a partir de então, o governo municipal passou a adotar medidas preventivas contra o Aedes aegypti, transmissor não apenas da dengue, mas, também, da Chikungunya e zika vírus; para tanto, tem envolvido a população.

A proliferação do mosquito está sendo combatida com intensidade no município desde março, quando a equipe de Educação em Saúde, vinculada à Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS) ampliou os trabalhos e ações em escolas da rede.

O objetivo foi visitar o maior número possível de escolas, orientando os alunos para a importância de se evitar foco de proliferação do Aedes aegypti; “quando as crianças assimilam as informações, acabam transmitindo aos adultos, ou seja, se tornam multiplicadoras da informação”, resumiu Adriano Rodrigues, coordenador da CVAS.

A determinação do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) é não descuidar; esta é a orientação do secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe: “precisamos ficar alerta para que não tenhamos uma epidemia em todo o estado no final deste ano, início do ano que vem”.

O envolvimento da população (reforçado pela orientação aos estudantes) nas ações é justificado pelo fato que o mosquito transmissor das doenças viverem principalmente dentro das casas; a orientação para que cada família dedique 10 minutos por semana para combater os focos continua sendo compartilhada.

No resumo da campanha desenvolvida pela CVAS de Itaperuna, sob o slogan “Faça a sua parte na luta contra o mosquito!”, é defendido como muito importante que cada morador do município vistorie o próprio quintal. As recomendações são as seguintes:

“Tampe as caixas d’água; mantenha as calhas sempre limpas; deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo; mantenha as lixeiras tampadas; deixe ralos limpos e com aplicação de tela; limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia”.

Também há recomendações para que sejam limpos com escova ou bucha, os potes de água para animais. Quem tiver necessidade de mais orientações deve recorrer a CVAS, na Rua Júlio César, 99, Centro; ou à UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima.