Uma das campanhas mais recentes lançadas em Itaperuna é voltada para a Saúde Bucal Foto Decom/Divulgação

Publicado 05/09/2022 14:02

Itaperuna - “Todas as ações e campanhas de prevenção, são muito importantes e precisam se multiplicar junto à população”. A observação do prefeito de Itaperuna (RJ), Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) foi feita, recentemente, durante lançamento de programa voltado para a saúde bucal no município.

Dentro das prioridades da sua administração, Alfredão procura investir nas ações de saúde pública; ele entende que todas elas precisam se multiplicar e chegar cada vez mais à população: “vamos ajudar na divulgação, falando com os vizinhos, amigos e familiares: precisamos checar a nossa saúde sempre e trabalhar com a prevenção”.

A manifestação do prefeito continua sendo repercutida pela Secretaria de Saúde, cuja secretária, Adriana Levone, reforça a proposta de “prevenção”, nas postagens feitas pelo Departamento de Comunicação (Decom) sobre programas municipais de saúde pública.

No caso da saúde bucal, Adriana Levone tem elogiado o Departamento Municipal de Odontologia, que vem realizando importante: “nós precisamos parabenizar a todos os profissionais da Odontologia, que vem realizando importante trabalho em nosso município”, reforça a secretária em uma das publicações do Decom.

“Estamos trabalhando diariamente buscando o melhor para a nossa população”, reafirma Adriana Levone, acentuando: “como mencionou o prefeito Alfredão, é preciso que todos tenham a consciência de que é importante cuidar da saúde, e agir preventivamente”.

Com base em dados do Ministério da Saúde, o Decom reproduz, no portal do governo municipal, que o câncer de boca pode aparecer nos lábios, língua, bochechas, céu da boca, entre outros locais da boca; “no estágio inicial, pode ser confundido com aftas”.

“Os sintomas começam a se manifestar com a evolução da doença, como úlceras que não cicatrizam, dor, crescimento da lesão e sangramento; as pessoas afetadas podem ter comprometimento de áreas da face, necessidade de cirurgia mais invasiva, eventual perda de dentes, rouquidão, dificuldade para engolir, entre outras conseqüências”.

No fechamento, o texto aponta que os principais fatores de risco envolvem o consumo de tabaco (cigarro, narguilé, cachimbos, charutos), de bebidas alcoólicas em excesso, exposição ao sol na região dos lábios sem proteção e infecção por HPV; “caso o paciente identifique qualquer sintoma da doença, deve procurar atendimento médico-odontológico”, orienta.