O CIAO juntamente com a Secretaria de Saúde, vem realizando ações e projetos no município - Foto Decom/Divulgação

Publicado 25/08/2022 12:29

Itaperuna – Cárie Zero, Dentinho Feliz e Sorrindo na Roça resumem o programa Saúde Bucal, desenvolvido pelo governo de Itaperuna (RJ), por meio do Centro Integrado de Atendimento Odontológico (CIAO), juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde; a coordenadora, Aline Rocha Tinoco, ressalta que, além do trabalho cotidiano das equipes, outros projetos estão sendo idealizados.

“Iniciaremos nas escolas do município, um projeto de tratamento dentário para alunos de 06 a 12 anos em horário de aula, o projeto Cárie Zero”, explica Aline Rocha, acentuando: “o transporte da Secretaria de Educação vai levar os alunos até o Dentinho Feliz para realizar o tratamento dentário”.

“Posteriormente (após a realização do tratamento), os alunos são levados de volta às escolas”; a coordenadora fala também do ‘Sorrindo na Roça’, que levará atendimento ao homem do campo: “no próximo sábado, vamos participar do programa com o prefeito Alfredão, para divulgar o projeto”.

“O Sorrindo na Roça é um consultório portátil que vai até o homem do campo”, resume Aline Rocha, concluindo: “aquele campeiro, que tira leite, que acorda muito cedo, e não tem tempo de vir tratar dos dentes, nós vamos estar levando o dentista até essas pessoas”.

A secretária Municipal de Saúde, Adriana Levone, comenta que a integração entre os setores é uma proposta do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão): “desde o início do atual governo, o prefeito vem trabalhando com essa proposta de manter um diálogo aberto entre os setores e demais secretarias”.

De acordo com a secretária, “o objetivo é que todos os setores do governo troquem informações e ideias, visando avançar em melhorias para os munícipes”. Adriana Levone reforça: “a Secretaria de Saúde, juntamente com o CIAO, vai proporcionar esse importante projeto (Sorrindo na Roça) para o homem do campo”.