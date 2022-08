No portal da prefeitura, a Secretaria de Defesa Civil informa que o município passa a adotar o sistema - Foto Decom/Divulgação

No portal da prefeitura, a Secretaria de Defesa Civil informa que o município passa a adotar o sistema Foto Decom/Divulgação

Publicado 12/08/2022 14:20

Itaperuna - Informar sobre possível ameaça climática e apontar opções disponíveis de forma mais segura e que gere menos danos passa a ser uma realidade importante em Itaperuna, com a integração do município ao serviço gratuito de torpedo SMS; significa que a população passa a ter condição de ser alertada, por exemplo, sobre desastres naturais causados pela chuva.

O serviço é implantado por meio da Secretaria de Defesa Civil que, segundo informa, decidiu depois de um período de testes; a orientação a quem desejar receber alertas é enviar um SMS para o número 40199 informando o CEP (só os números, sem pontos e traços); “a partir de então, o morador passa a receber alertas periódicos sobre a situação de maior gravidade na região”.

A secretaria reforça que a implantação do serviço marca a adesão do município ao sistema nacional Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), considerando um grande avanço para toda a população; vários municípios no Estado do Rio de Janeiro já estão integrados ao sistema.

Em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel, o Ministério da Integração é o coordenador do Serviço de Alertas por SMS; o acesso é gratuito e, além do alerta, a população é orientada quanto aos procedimentos a serem adotados diante do risco de temporais, deslizamentos de terra, inundações, alagamentos, entre outras ocorrências.

Através das redes sociais, o diretor do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do ministério, Élcio Barbosa, resume que “a população recebe a mensagem informando o que irá acontecer e quais ações ela deve tomar a fim de evitar que as pessoas sejam atingidas por esses desastres".