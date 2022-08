Prefeita Fátima Pacheco avalia que esse é mais um passo importante para fortalecer as regiões - Foto Divulgação

Publicado 03/08/2022 15:42

Itaperuna - Durante a assembleia geral ordinária do consórcio, realizada em Italva, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (02, o prefeito de Itaperuma, Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), assinou termo de adesão do município ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte/Noroeste Fluminense (Cidennf).

Também passam a fazer parte do consórcio os municípios de Cambuci, Aperibé e Varre-Sai, de um total de 16. Presidente do Cidennf, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, destaca que os municípios estão observando a importância de se unirem cada vez mais, através de consórcio público.

Na opinião da prefeita, “esse é mais um passo importante que está sendo dado, para fortalecer as regiões Norte e Noroeste Fluminense, trabalhando em parceria, para buscar o desenvolvimento social, econômico e ambiental de todos os municípios integrantes”.

Alfredão reforça e é objetivo: “quero agradecer (a presidente do consórcio) pelo apoio, por ter buscado e incentivado essa união”. Além de prefeitos, a assembleia também contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano, e do vice-presidente, deputado Jair Bittencourt.

Os prefeitos Silvestre Gorini (Varre-Sai) e Ronald Moreira (Aperibé) também se manifestam, fazendo coro com Alfredão, ressaltando a importância da união dos municípios para a região, que pode ganhar mais força política, resumindo o otimismo na frase de Moreira: “com todos apoiando, seremos mais fortes”.

Cambuci foi representado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Agropecuário, João Luís Marinho. Também participaram os prefeitos de Cardoso Moreira, Geane Vincler; São Fidélis, Amarildo Alcântara; Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sergio Cyrillo; Carapebus, Bernard Tavares; Macaé, Welberth Rezende; Miracema, Clóvis Tostes; Porciúncula, Leo Coutinho; e São José de Ubá, Gean Marcos Pereira.

De acordo com a assessoria de imprensa do Cidennf, na oportunidade, “foi apresentada a prestação de contas do recurso recebido do Fundo Especial da Assembleia Legislativa (Alerj), no valor de R$ 10 milhões para o projeto Rota Regional Caminhos do Açúcar, entre outros assuntos voltados ao desenvolvimento do setor”.