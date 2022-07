A Secretaria de Assistência Social está anunciando e, ao mesmo tempo, convidando para o evento - Foto Divulgação

Publicado 25/07/2022 13:12

Itaperuna - Dez dias após encerrar as inscrições para seleção de candidatos que buscam por uma residência do programa Minha Casa, Minha Vida (no Condomínio Residencial Itaperuna 1), a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, anuncia (nesta segunda-feira, 25) a 1ª Conferência Municipal de Habitação Social.

O evento tem participação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e está programado para o próximo dia 28, de forma on-line, pela plataforma google meet e reproduzida no canal do youtube; todos os detalhes estão orientados na rede social da prefeitura, inclusive o link para credenciamento e inscrição dos delegados indicados.

O tema do encontro será “Planejamento Urbano Participativo da Política Social-Habitacional. A solenidade de abertura e leitura do regimento interno está prevista para acontecer das 9h às 10h; entre 10h e 11h30 será proferida uma “palestra magna”.

Foram convidados representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; movimentos sociais e populares; entidades de trabalhadores, empresariais e profissionais; sindicatos e Organizações não Governamentais (ONGs). Para participar, todos terão de estar credenciados, de acordo com as orientações da Assistência Social.

Há inúmeros pontos a serem discutidos, entre os quais estão definidos: “Implementação do Plano Local de Habitação de Interesse Social PLHIS”; “Financiamento da Política Habitacional e o Fundo Municipal de Habitação”; “Zona Especial de Interesse Social, Regularização Fundiária, Vazios Urbanos e Fiscalização”. Por meio do e-mail habitacaoitap@gmail.com o interessado também poderá obter maiores informações.