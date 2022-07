Colônia de Férias de Itaperuna já tem datas e programação definidas, para crianças de sete a 12 anos de idade - Foto/Divulgação

Publicado 12/07/2022 16:37 | Atualizado 12/07/2022 16:37

Itaperuna - Envolvendo profissionais qualificados e orientados para garantir toda a dinâmica da programação durante os cinco dias do evento - que contará com alteração entre as modalidades a cada 30 minutos -, Itaperuna (RJ) realizará a Colônia de Férias 2022 no Centro Poliesportivo, dos dias 18 e 22 de julho, das 8h às 11h30.

Poderão participar crianças entre 7 e 12 anos, por conta do encerramento do primeiro bimestre do ano letivo; a iniciativa é da Secretaria de Esporte e Lazer em parceria com a Secretaria de Educação, Assistência Social e Saúde. O cronograma da programação já está definido e é considerada “uma das mais dinâmicas”, tanto na parte esportiva, quanto n recreativa.

Entre as atividades, acontecerão oficina de recreação, piscina, queimada, futebol society, vôlei, badminton, atividade rítmica, dinâmica em grupo, basquete, circuito, pique bandeira. Para se inscrever o interessado deve apresentar uma foto 3X4, cópias do RG, CPF e comprovante de residência (participante e responsável).

Todos os detalhes podem ser constatados na rede social do governo municipal ou no Centro Poliesportivo, onde as inscrições podem ser feitas, ou no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) mais próximo e nas escolas municipais.