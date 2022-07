Em postagem no portal do governo, a Secretaria de Saúde orienta para que o cartão não seja esquecido - Foto Divulgação

Publicado 09/07/2022 14:02 | Atualizado 09/07/2022 14:07

Itaperuna - Prefeito Alfredo Marques (Alfredão) está investindo na infraestrutura de Itaperuna (RJ), com obras em diversas ruas dos bairros e distritos (a maioria asfaltamento), em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro; mas, a saúde pública também faz parte das prioridades.

A proposta do prefeito é investir no desenvolvimento da cidade de forma geral, visando melhorar a qualidade de vida de cada itaperunense; nessa sexta-feira (08), ele inaugurou um posto de Saúde (PU) em Raposo, o primeiro de uma série previsto para todos os distritos.

“Essa ação demonstra o nosso compromisso com a população local e turistas, gerando mais segurança e infraestrutura à única estância hidromineral do Estado do Rio de Janeiro, o distrito de Raposo”, ressalta a Superintendência de Comunicação do município em postagem na rede social, reforçando que “é assim que a prefeitura de Itaperuna está cuidando da cidade”.

O PU de Raposo fica na Avenida Coronel Balbino, SN, ao lado da Escola Municipal Santa Paz (mesmo prédio onde funciona a UBS). Atento às questões relacionadas à vacinação, por meio da Secretaria de Saúde, o governo também tem orientado à população para que siga corretamente o cronograma de imunização, tanto contra a Covid-19, quanto à gripe.

Neste sábado (09) está sendo realizada a Campanha de Atualização do Cartão de Vacinação nas Escolas; as aplicações foram iniciadas às 08h e vão até as 16h nos seguintes postos: E.M. Theodomiro de Souza Coelho (Aeroporto); E.M. Ciep Brizolão 467 Henriett Amado (Marechal Castelo Branco); E.M. Bezerra de Menezes (Ministro Sá Tinoco).

E mais: E.M. José de Paula Nogueira (Frigorífico); E.M. José Ferreira Salles (São Francisco); E.M. Comendador Venâncio Garcia (distrito de Comendador Venâncio); E.M. Joaquim de Oliveira Câmara (Retiro do Muriaé); E.M. Valão das Folhas (Nossa Senhora da Penha, localidade de Aré); E.M. Santa Paz (Raposo); E.M. Córrego da Chica (Boa Ventura).