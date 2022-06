A prefeitura orienta para a abertura de inscrições e posta edital com todos os detalhes - Foto Ilustração

Publicado 30/06/2022 13:42

Itaperuna - As regras para seleção de candidatos a preenchimento de 95 unidades habitacionais no Condomínio Residencial Itaperuna 1 – Minha Casa Minha Vida – no bairro Boa Fortuna, em Itaperuna (RJ) já estão definidas; o edital foi lançado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Para participar, a pessoa deve comprovar renda familiar de até R$ 1.800 mensais; não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de nenhum imóvel; ales de outras exigências que podem ser constatadas no texto do edital, publicado na rede social da prefeitura.

Os interessados deverão comparecer na Rua São José, nº 104, Centro (Bolsa Família), das 09h às 16h, entre os dias 11 e 15 de Julho, portando originais e cópias da Carteira de identidade ou documento oficial com foto; CPF; Certidão de nascimento ou casamento;

Também são exigidos Número de Identidade Social (NIS); Atestado médico (apenas portadores de deficiência); Certidão de nascimento dos filhos menores ou maiores de 18 anos; Comprovante de residência; Comprovante de renda (contracheque ou apresentação de carteira de trabalho assinada, caso tenha); Título de eleitor.

Em caso de empate, terá preferência a família residente em área de riscos ou insalubres e que tenha sido desabrigada; família com mulher responsável pela unidade familiar; família de que faça parte pessoa com deficiência, entre outros critérios.