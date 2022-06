O Instituto Federal Fluminense explica que os armários ficam instalados no hall do Bloco B - Foto Divulgação

Publicado 19/06/2022 14:01

Itaperuna - Estudantes do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Itaperuna (RJ) que tenham interesse em utilizar os armários estudantis instalados no hall do Bloco B da instituição, têm até sexta-feira (24) para se inscrever no processo seletivo; no caso de alunos em situação especial, as inscrições terminam quarta-feira (22).

A data diferenciada é para quem esteja, por questões de saúde, impossibilitado de carregar peso, “incluindo, neste grupo, alunas gestantes”; neste caso, é necessário apresentar a documentação comprobatória, que poderá ser laudo ou atestado médico emitido entre janeiro e maio de 2022.

No documento devem constar o diagnóstico, assinatura e número do Conselho Regional de Medicina (CRM) legível do médico (no caso de problemas de saúde) ou exame laboratorial, atestado médico ou laudo que comprove a situação de gestante. O cadastro poderá ser feito na recepção do campus, das 9h às 19h.

Para tanto, é exigida também a Ficha de Pontuação (preenchida), disponibilizada no Anexo I do edital, anexando os documentos comprobatórios listados, dentro de um envelope lacrado, constando inscrição para uso de armários, situação especial, nome completo, curso, turno, ano/módulo.

Local e horários são os mesmos para os demais alunos, que também terão de apresentar a Ficha de Pontuação preenchida e atender aos demais critérios; o edital com todos os detalhes e orientação está postado no portal da prefeitura w no site do IFF campus Itaperuna.