Uma das orientações é não deixar recipiente exposto em posição que o mosquito possa procriar - Foto Decom/Divulgação

Publicado 16/06/2022 12:03

Itaperuna - Conscientizar e prevenir os moradores do município contra “doenças de ocasião”, como dengue, chikungunya e zika, são os objetivos das ações que a Secretaria de Saúde de Itaperuna (RJ) vem coordenando em todo o município; para tanto, reforça o combate ao mosquito transmissor, Aedes aegypti, eliminando focos de proliferação.

A Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS) intensifica investidas nos bairros e distritos, “onde as equipes realizam mapeamento, detectando focos de mosquitos e eliminando-os,

incluindo terrenos baldios e casas abandonadas; também realizam a cobertura de caixas d´água; trabalho informativo e educacional; dentre

outras ações”.

De acordo com o órgão, a equipe de Educação e Saúde realiza trabalho em escolas, associações, e até mesmo nas ruas, alertando e divulgando os cuidados necessários que cada cidadão deve ter no combate ao mosquito; “além de palestras e rodas de conversa, as equipes realizam a distribuição de

mensagens educativas, através de folders e panfletos”, acrescenta.

A CVAS entende que a forma mais eficaz de prevenção é o combate ao Aedes aegypti. A população está sendo orientada a, pelo menos uma vez na semana, verificar se a caixa d’água está bem tampada; deixar as lixeiras cobertas; colocar areia nos pratos de plantas; recolher e acondicionar o

lixo do quintal.

Também há orientações para que, as calhas sejam limpas; os ralos tapados; as tampas dos vasos sanitários baixadas; limpar a bandeja externa da

geladeira; limpar as vasilhas dos bichos de estimação, a bandeja coletora de água do ar-condicionado; cobrir bem a cisterna e todos os reservatórios de água.