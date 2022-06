Prefeitura está divulgando os cursos através de postagem no face book com todos os detalhes - Foto Divulgação

Publicado 13/06/2022 11:57

Itaperuna - Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o governo municipal de Itaperuna (RJ), através da Secretaria de Indústria e Comércio, oferecerá cursos profissionalizantes totalmente gratuitos a moradores no município, para as áreas de Informática Fundamental, Assistente Administrativo, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Administração e Cuidador de Idoso.

As vagas são limitadas e as inscrições serão abertas dia 20 deste mês, até quatro de julho, na unidade do Senac (Avenida Presidente Dutra, 527, Cidade Nova,). Só pode participar quem possuir até dois salários mínimos por pessoa na família e apresentar os requisitos para cada curso; as vagas serão por ordem de chegada e menor de idade terá de estar acompanhado do responsável legal.

Os pré-requisitos exigidos (além de CPF e identidade) são: Informática – saber ler e escrever; Agente Administrativo – documento escolar de ensino fundamental completo; Técnico de Segurança do Trabalho -16 ano e comprovante escolar de estar pelo menos no segundo ano do ensino médio.

Para Técnico em Administração o interessado deve estar pelo menos no segundo ano do ensino médio; já no caso de Cuidador de Idoso, o candidato terá de ter idade mínima de 18 anos e comprovar ensino fundamental. O Senac está presente em 38 unidades de ensino, atuando em diversas áreas e oferecendo cursos de capacitação, entre outros.

Trata-se de uma instituição considerada referência em ensino profissional, há mais de 75 anos; a proposta principal é ensinar ao aluno uma profissão na prática, “aumentando as chances dele conseguir o primeiro emprego ou de se recolocar no mercado de trabalho”.