Após a quarta enchente que assola a Itaperuna em pouco mais de 40 dias, Murilo Gouvêa, teve encontros decisivos para discutir investimentos necessários para o município e para a região.Foto: Divulgação.

Publicado 15/02/2022 18:39 | Atualizado 15/02/2022 18:43

ITAPERUNA - Na última sexta-feira (11), o Secretário e o Prefeito de Itaperuna, Alfredo de Paulo Marques, o Alfredão, receberam o Secretário de Cidades do Estado para uma série de visitas a bairros e cidades vizinhas, para mostrar o impacto das chuvas e enchentes que mudaram completamente a vida da população e para pedir apoio aos municípios através de maquinário e demais recursos.

Durante o período de estada de Uruan Andrade, também estiveram presentes em diferentes momentos o prefeito de Cambuci, Marquinho da Venda, o prefeito de Italva, Leonardo Rangel, o Leo Pelanca, e o Deputado Estadual e vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt.

"A ajuda do Governo do Estado é essencial para a continuidade dos nossos trabalhos de recuperação e manutenção. Itaperuna e o Noroeste estão sofrendo muito com essa sequência de inundações e chuvas fortes. Por isso, estamos acompanhando de perto as pessoas e locais que foram afetados. Os casos mais graves estão sendo atendidos através da Secretaria de Assistência Social e sabemos que, nesse momento, toda ajuda é necessária. As equipes das Secretarias de Agricultura, de Obras e da Defesa Civil estão com muitas demandas e buscando atender a todos.", comentou Murillo sobre as chuvas.