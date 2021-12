O presidente da Alerj e deputado estadual André Ceciliano, foi recebido, na noite de quinta-feira (2),em um jantar de confraternização na casa do secretário de governo de Itaperuna, Murillo Gouvêa, junto do prefeito da cidade, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão. - Foto: Divulgação.

Publicado 03/12/2021 14:44 | Atualizado 03/12/2021 16:50

ITAPERUNA - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e deputado estadual André Ceciliano foi recebido na noite de quinta-feira (2) em um jantar de confraternização na casa do secretário de governo de Itaperuna, Murillo Gouvêa, junto do prefeito da cidade, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão. O encontro contou com a presença de vários prefeitos e líderes do Noroeste Fluminense, além do vice-presidente e também deputado estadual Jair Bittencourt.



Pouco antes, Ceciliano esteve na Rádio Itaperuna FM, onde concedeu uma entrevista para falar sobre o Fundo Soberano. "Muito importante recebermos o deputado em nossa cidade e debatermos sobre os efeitos do Fundo Soberano, recurso que irá impactar positivamente todo o Noroeste do estado", comentou o secretário Murillo Gouvêa.



Os políticos estão cumprindo uma agenda para a discussão do Fundo Soberano, emenda aprovada na Alerj para que o estado do Rio tenha um futuro para além dos royalties de petróleo e que pretende impactar de forma muito positiva o desenvolvimento da região. Foram ouvidas lideranças de 13 cidades do Noroeste Fluminense e representantes de diferentes setores como pecuária, agricultura, comércio e indústria.



Projetos na área de setor elétrico, por exemplo, em favor do desenvolvimento regional, podem ser financiados por meio do Fundo Soberano.