O Secretário de Governo de Itaperuna, Murilo Gouvêa, está em Brasília (DF) cumprindo agenda e entre as pautas está a busca por recursos de emendas parlamentares. - Foto: Divulgação.

O Secretário de Governo de Itaperuna, Murilo Gouvêa, está em Brasília (DF) cumprindo agenda e entre as pautas está a busca por recursos de emendas parlamentares.Foto: Divulgação.

Publicado 20/10/2021 21:21 | Atualizado 20/10/2021 21:30

ITAPERUNA - O Secretário de Governo de Itaperuna, Murillo Gouvêa, está em Brasília (DF) cumprindo agenda e entre as pautas está a busca por recursos de emendas parlamentares. Ontem (19), o secretário participou de reuniões com os Senadores Carlos Portinho e Romário, e com o Deputado Federal Hugo Legal.

Além de estar buscando recursos para Itaperuna sua cidade, polo no Noroeste do estado, o Secretário de Governo também busca recursos para a região Noroeste, solicitando ajuda para as cidades vizinhas.

Na ocasião, também foram viabilizadas emendas para o hospital do município de Bom Jesus do Itabapoana, para o hospital de Natividade e para Itaperuna. Os pedidos protocolados por ofício foram de R$ 8 milhões para a saúde de Itaperuna e R$ 15 milhões para o consórcio (CONSPNOR), que irá beneficiar todo o noroeste do estado, além de mais dois pedidos de R$ 1 milhão cada através do Senador Romário.

“O dia foi importante e produtivo na Câmara e no Senado Federal. Itaperuna e o Noroeste seguem em pauta para seguirmos crescendo. Vamos continuar indo sempre a Brasília em busca de recursos para melhorias. Agradeço ao Senador Romário e ao Deputado Hugo Leal por nos representar e pelo serviço prestado a nós.”- agradeceu o Secretário.