Representando o Noroeste Fluminense. - Divulgação/ Rádio Natividade Fm

Publicado 04/09/2021 19:45

O natividadense Ricardo Gomes conquistou a única medalha do atletismo brasileiro na noite desta sexta-feira (manhã de sábado no Japão) das Paralimpíadas de Tóquio. O atleta competiu nos 200m T37 e ficou com o bronze. De acordo com a rádio Natividade, o corredor iniciou a sua prova num ritmo muito forte e após a primeira curva, ele assumiu a terceira colocação mantendo a posição, encerrando a prova em 22s62, sua melhor marca na carreira. O ouro ficou com o americano Nick Mayhugh, que fez o tempo de 22s24. Prata para o russo Andrei Vdovin, com 22s24.