Publicado 04/09/2021 19:23

ITAPERUNA - Ocupantes de um ônibus da intermunicipal foram abordados por policiais do 29° BPM (Itaperuna) no trevo de Raposo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Com uma passageira os militares encontraram um invólucro de maconha.

A jovem de 19 anos foi autuada por posse e uso de droga na 143ª DP, sendo liberada após prestar depoimento. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.