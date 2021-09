O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Publicado 03/09/2021 15:46

ITAPERUNA - Moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, ficaram assustados durante uma perseguição policial, no bairro Cidade Nova, na noite desta quinta-feira (02). Ocupantes de um veículo Fiat modelo Strada de cor branca foram vistos em atitude suspeita nas imediações de ponto do tráfico de entorpecentes. Na Rua Jurandir Nunes os militares do 29° BPM (Itaperuna) deram ordem de parada. O motorista não obedeceu e saiu em alta velocidade.

Durante a perseguição, os agentes observaram que uma sacola foi jogada de dentro do automóvel na Rua Prefeito Orlando Tavares, bairro Cehab. O material entorpecente foi recolhido pela polícia e levado à 143ª DP. O laudo pericial apontou o total de 1,6 kg de maconha. Foi feito cerco policial, mas os infratores não foram localizados até a publicação desta reportagem.