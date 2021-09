Encontro já tem a presença confirmada do vereador Paulo César ‘Contador’, membro da comissão especial e representante do Legislativo Municipal. - Divulgação/Pastoral da Cidadania

Publicado 02/09/2021 19:38

ITAPERUNA - A Pastoral da Cidadania de Itaperuna, município localizado na Região Noroeste Fluminense, está preparando mais uma live, que será transmitida no espaço ‘A Hora da Cidadania’, no dia 02 de setembro às 20h, através das redes sociais YouTube e Facebook (endereços abaixo).

Com o tema “O que você precisa saber: Comissão Especial de Inquérito” o encontro já tem a presença confirmada do vereador Paulo César ‘Contador’, membro da comissão especial e representante do Legislativo Municipal; além de José Geraldo Santana, membro da Pastoral da Cidadania; Pablo Calor, representante do Movimento Fé e Política; e participação popular, através do envio de perguntas via chat.





SETEMBRO AMARELO

A ‘Hora da Cidadania’ também definiu a live do dia 09 de setembro, às 20h, que irá abordar o tema ‘Prevenção ao Suicídio’.



O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, que visa a conscientização da população sobre esse grave problema e formas de evitá-lo. E os convidados são a Dra. Janine Leme Novaes e o psicólogo Pablo Ladeira. É possível enviar perguntas aos convidados e, para isso, basta preencher o formulário disponibilizado nas redes sociais da Pastoral.