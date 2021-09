Eficiência e a rapidez dos policiais militares foram determinantes para salvar a vida de Ítalo, de acordo com o médico de plantão. - Foto: divulgação

Eficiência e a rapidez dos policiais militares foram determinantes para salvar a vida de Ítalo, de acordo com o médico de plantão.Foto: divulgação

Publicado 02/09/2021 19:11 | Atualizado 02/09/2021 19:13

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um bebê de apenas um mês foi salvo por policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia após a vítima ter engasgado no bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. No início da madrugada desta quinta-feira (02), a Polícia Militar foi comunicada do fato. A guarnição composta pelo sargento PM Pereira Reis e o cabo PM Danilo Lins seguiu à Rua Almir Alvarenga Borges.

Quando a viatura estava aproximando, se deparou com a mãe em via pública desesperada e muito nervosa, dizendo que seu filho havia engasgado. Os agentes utilizaram a conhecida manobra de Heimlich. Em poucos segundos, o bebê "soltou baba pela boca", para alivio imediato da mãe. Ítalo Gabriel foi levado ao Posto de Urgência do município e recebeu atendimento especializado, apresentado quadro de saúde estável. A eficiência e a rapidez dos policiais militares foram determinantes para salvar a vida de Ítalo, de acordo com o médico de plantão.