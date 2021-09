Itaperuna se destaca com 188 novas oportunidades. - Divulgação/Firjan

Itaperuna se destaca com 188 novas oportunidades.Divulgação/Firjan

Publicado 02/09/2021 18:51

A escalada de empregos no Noroeste Fluminense registrou em julho o melhor saldo de contratações (+419) desde outubro do ano passado (+484). Os dados são da plataforma Retratos Regionais da Firjan, elaborada a partir dos números do Caged. Em toda a região, nove das 13 cidades registraram saldo positivo de empregos.“Os dados mostram uma recuperação integrada, o que demonstra que não é algo pontual, mas, sim, um crescimento disseminado em várias cidades e nos mais diferentes setores da economia”, disse o presidente da Firjan Noroeste Fluminense, José Magno Vargas Hoffmann.Na região, o setor de Serviços se destacou (+194), seguido de perto pela Indústria e Construção (+139). Entre as atividades que mais geraram empregos estão “Atividades de atendimento hospitalar” (+52) e “Transporte rodoviário de carga” (+39). Apenas Natividade (-1), Cambuci (-2) registraram saldo negativo em julho.Itaperuna se destaca com 188 novas oportunidades. Assim como acontece regionalmente, Serviços (+97) e Indústria e Construção (+53) puxaram o número de contratações. A abertura de vagas, no entanto, oscilou nos últimos meses: 169 em maio, 239 em junho e 188 em julho.“Desde a retomada das contratações em Itaperuna, em agosto de 2020, apenas em dezembro a cidade não abriu novas vagas. E, nos últimos meses, o nível de contratações parece ter se estabilizado em um patamar mais elevado, o que pode indicar que a retomada econômica está se acelerando”, disse Jonathas Goulart, Gerente de Estudos Econômicos da Firjan.Noroeste se destaca na retomada - Os municípios também demonstram grande capacidade de resiliência frente às dificuldades impostas pelas medidas de combate à Covid-19. O Noroeste Fluminense foi a segunda região que mais recuperou empregos perdidos no auge da pandemia, entre março e julho de 2020. A região, que havia fechado 1.757 vagas entre março e julho de 2020, abriu 2.556 novas oportunidades de agosto do ano passado a julho deste ano – num percentual de recuperação de 146,0%. Este ano, a retomada foi puxada pela Indústria e Construção, seguida de Serviços e Comércio.Para conferir os dados da plataforma Retratos Regionais, clique no link: https://www.firjan.com.br/firjan/empresas/competitividade-empresarial/retratos-regionais/default.htm?utm_source=email&utm_medium=cpc&utm_campaign=retratos_regionais&utm_content=&utm_term=noroeste