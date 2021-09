O caso foi registrado na 137ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 137ª DP.Foto: divulgação

Publicado 02/09/2021 18:27

MIRACEMA - Um revólver calibre 32 desmuniciado foi apreendido no bairro Cehab, em Miracema , no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) de posse de mandado de busca e apreensão foram à Rua Porfílio Augusto Botelho e informaram ao suspeito sobre a determinação judicial iniciando a revista ao imóvel. A arma de fogo foi encontrada em cima de um vaso de planta no quintal da residência. O caso foi apresentado na 137ª DP.

















Miracema: